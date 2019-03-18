Adana
, Mersin
, Hatay
ve Osmaniye
'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.
Adana'da Asri Mezarlık şehitliğinde düzenlenen törende, Vali Mahmut Demirtaş
, Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
ile Türkiye
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mehmet Ali Bakır, anıta çelenk bıraktı.
Bakır, yaptığı konuşmada, şehitlerin şan ve şerefle cennete gittiğini, onların kutsal emaneti Türk vatanının sonsuza kadar yaşatılacağını söyledi.
Törende, şiirlerin okunmasının ardından dua edildi. Vali Demirtaş'ın şehitlik defterini imzalaması sonrasında, katılımcılar şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.
Öte yandan, şehit yakınları da kabirleri ziyaret edip, dua okudu.
Mersin
Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, saygı atışı yapıldı.
Vali Ali İhsan Su
, Deniz Kuvvetleri Akdeniz
Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Fatih
Tuncer, anıta çelenk sundu.
Tuğamiral Gürbüz, yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi
'nin dünya tarihinde altın harflerle yerini aldığını vurgulayarak, "Çanakkale kahramanları ve tüm şehitler, bugün milli birlik ve beraberliğin simgeleri olarak kalbimizde yaşıyor, milletimize pusula olmaya devam ediyor." dedi.
Tuncer de Çanakkale'de tarihin en güçlü donanmalarına karşı Türk milletinin büyük zafer kazandığını dile getirdi.
Konuşmaların ardından Vali Su, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanı Lütfi Elvan
ile protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, ailelerle sohbet etti.
Bu arada, 2006'da Gümüşhane
'nin Şiran
ilçesi kırsalında şehit düşen Jandarma Komando
Er Özsan Vural'ın annesi Sultan Vural
, ziyaret ettiği oğlunun mezarına şu notu bıraktı:
"Vatan toprağına düştüğün günden bugüne (06.08.2006-18.03.2019) kadar bedenimden, gözlerimden, ellerimden, düşlerimden, aldığım her nefesimden ve özlemimden asla düşmedin yiğit oğlum, Özsan'ım. Son nefesim seninle komandom. Tüm şehitlerime selam olsun. Annen."
Hatay Antakya
Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Rahmi Doğan
, 2. Hudut Alayı Komutanı Piyade
Albay Ahmet Gürbüz
ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
, anıta çelenk bıraktı.
Törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından, saygı atışı yapıldı.
Burada şehitlik şeref defterini imzalayan Doğan, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.
Mehmetçik'in canını siper ederek yedi düveli dize getirdiği Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle bir araya geldiklerini ifade eden Doğan, şunları kaydetti:
"Vatanın canı Çanakkale Boğazı
'ndayken, memleketin dört bir yanından koşarak gelip, bir an bile tereddüt etmeden yan yana şehit düştünüz. Beden beden ördüğünüz setle, yedi cihana 'Çanakkale geçilmez' dedirttiniz. Üzerinden bir asır geçse de hala dilden dile dolaşan, dünyanın gıptayla bakıp hayran olduğu, sizdeki bu azim ve kararlılığı gören Mustafa Kemal, 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' demiştir. Canınızı vererek can olduğunuz bu vatanı sizler gibi koruyabilmek, yaşatabilmek ve daima ileriye götürmek azmindeyiz."
Doğan, şehitlikteki kabirlere kırmızı karanfil bırakarak, ailelere başsağlığı diledi.
Tören, Hatay Kültür Merkezi'nde TOKİ Şehit Süleyman Yılmaz Anadolu Lisesi
tarafından hazırlanan programla devam etti.
Burada, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.
Program, okul öğrencilerinin sunduğu "Çanakkale Oratoryosu" ile son buldu.
Osmaniye
Osmaniye'de Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen tören, anıta çelenk sunulması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.
Saygı atışı yapılmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayla devam etti.
Şehit çocuğu İbrahim Kurt
'un "Çanakkale" isimli şiiri okumasının ardından, Vali Ömer Faruk Coşkun
şeref defterini imzaladı.
Çanakkale'nin bir vatan müdafaası olduğu vurgulayan Coşkun, şunları kaydetti:
"Bir insan için en büyük servetin ve izzetin bir vatana sahip olmak olduğunu bilenlerin zaferidir. Çanakkale, vatanına, dinine, imanına, bayrağına, iffetine kastedilen bir milletin ya istiklal ya ölüm mücadelesidir. Unutulmamalıdır ki bu coğrafyanın en büyük zenginliği ve gücü yer altı, yer üstü imkanları yanında, gerektiğinde vatanı, inancı uğruna şehit olmayı en yüce değer bilen inançlı evlatlarıdır. Bunun içindir ki gençliğimize kendi medeniyet değerlerini tanıtmamak, onları başka inançlara, anlayışlara maruz bırakmak, Çanakkale'deki mevzileri gönüllü terk etmektir."
Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edilmesinin ardından tören, protokol üyelerinin mezarlara karanfil bırakmasıyla son buldu.
Törene, Belediye Başkanı Kadir Kara
, İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz
Sancaktar, AK Parti
Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu
ile İsmail Kaya
, askeri ve mülki erkan ile şehit yakınları katıldı.
Mersin, Adana, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA