18 Mart 2019, 13:31
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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

Tunceli'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Tunceli'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Tunceli'de ilk anma programı Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda devam edilen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Üsteğmen Gülru Gizem Atabey, Türk milletinin tarih boyunca karşılaştığı her türlü zorluğu yenerek destanlar yazdığını söyledi.


Takvimlerin her yaprağında Türk milletinin bir kahramanlığının olduğunu belirten Atabey, "Vatan topraklarını korumak ve savunmak için her türlü şartlarda canlarını, kanlarını çekinmeden ortaya koyan atalarımız, devletimizin varlığını, birlik ve beraberliğimizi simgesi olarak sonsuza kadar kalplerimizde yaşamaya devam edecektir." diye konuştu.


Program, öğrencilerin şiir okuması, "Çanakkale Son Yoklama" adlı gölge oyunun sergilenmesi, öğretmenlerin müzik dinletisi ve ödül töreni ile sona erdi.


Programa, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, 4. Komando Tugay Komutanı Albay Feridun Bircan, İl Jandarma Komutan Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Atabey, Tunceli, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA