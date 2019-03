Kaynak: AA

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla Yozgat, Niğde, Kırşehir ve Kırıkkale'de tören düzenlendi.Yozgat Şehitliği'ndeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.İl Jandarma Komutanlığında görevli Teğmen İzzet Görenli, törende yaptığı konuşmada, "Bugün Türk'ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin şehitler gününü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşamaktayız." dedi.Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.Törene şehit yakınları, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile öğrenciler katıldı.NiğdeNiğde Şehitliği'ndeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşu bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekildi.Bir şehit kızının okuduğu, "Ben şehit yetimi" şiiri, törene katılanları duygulandırdı.Niğde Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ömer Demir, yaptığı konuşmada, "Çanakkale'de öyle bir millet vardı ki işte o milletin yetiştirdiği yiğitler dedelerinden aldığı asil ruhla terörle mücadelede, hendek operasyonunda, Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Afrin ve Münbiç operasyonlarında ve 15 Temmuz darbe girişiminde tüm hainleri kendi kazdıkları çukura gömdü." diye konuştu.Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de imzaladığı şeref defterine şunları yazdı:"Çanakkale'yi geçilmez kılarak bu toprakları vatan yapmak için gösterdiğiniz fedakarlıkların her zaman Türk milletinin gönlünde müstesna bir yeri olacak, olmaya da devam edecektir. Aziz şehitlerimiz, milli mücadelemizin ilk ateşinin yakıldığı Çanakkale Zaferimiz ve sizler, vatan vazifesi ve bayrak uğruna en değerli varlıklarınız olan canınızı vererek şehadet mertebesine ulaştınız. Bugün bize düşen görev ise sizlerden aldığımız bu manevi güç ve ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve uğruna can verdiğiniz değerleri, sonsuza dek aynı inanç, azim ve kararlılıkla yaşatmak olacaktır."Törende, 250 bin hatimin duası edildi, şehitler anısına saygı atışı yapıldı, kabirlere karanfil bırakıldı.Törene, Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, siyasi parti temsilcileri ve şehit yakınları katıldı.KırıkkaleKırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın, Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.Binbaşı Akın Yıldız'ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Kırıkkale Şehitliği'nde devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı.Dua edildikten sonra Vali Sezer, şehitlik defterini imzaladı.Sezer, şehitlik defterine şunları yazdı:"Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla şehitlerimizin manevi huzurundayız. İstiklal ve istikbalimiz için kahramanca mücadele ederek bu uğurda canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz, gazilerimizin aileleri gurur ve onur kaynağımızdır. Bu toprakları bizlere kutsal vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimiz ve vefat eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz."Vali Sezer ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.KırşehirKırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ndeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Kırşehir Valisi İbrahim Akın, şeref defterini imzalayarak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.Akın, "Bu topraklar üzerinde özgürce yaşayabiliyor, geleceğimize umutla bakabiliyorsak bunlar şehitlerimizin fedakarlıkları sayesindedir. Her köşesi ayrı bir değer olan ülkemiz üzerinde hain emeller güden iç ve dış mihraklara devletimiz hiçbir zaman fırsat vermedi, vermeyecektir. Kahraman güvenlik güçlerimiz ve aziz milletimiz tek yürek halinde, her türlü bölücü yıkıcı faaliyetlere karşı mücadelesini sonuna kadar sürdürecek, ülkemiz gelişmiş, güçlü ve müreffeh bir devlet olma hedefine durmaksızın devam edecektir." dedi.Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mehmet Yaman hatim duası yaptı.Törene şehit yakınları, AK Parti Kırşehir Milletvekilleri Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.