18 Mart 2019, 13:51
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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

Keban ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Keban ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçedeki ilk tören 15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlendi.

Törende Keban Kaymakamı Ersin Tepeli ve Keban Belediye Başkan Vekili Selahattin Turan Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Astsubay Müge Tatar günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Keban Milli Eğitim Müdürlüğünde devam eden program Keban Atatürk İmam Hatip Lisesi öğrencisi Akif Temizkan'ın Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı.

Tören, öğrencilerin oratoryo ve tiyatro gösterisi, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Keban, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA