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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Zara, Şarkışla ve Suşehri ilçelerinde tören düzenlendi.Zara Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kaymakam Mehmet Sayın ve Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, şehitlik anıtına çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı.Daha sonra Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen programda, öğrenciler tarafından tiyatro gösterimi yapıldı ve kahramanlık türkülerinin seslendirildiği konser verildi.Programda konuşan Kaymakam Sayın, öğrencilere Çanakkale gezisi sözü verdi.ŞarkışlaŞarkışla Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, anıta çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer'in Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Çanakkale Savaşı ile ilgili video gösterimi yapılı. Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, "Çanakkale Destanı" adlı oratoryo ile "Çanakkale geçilmez" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.Programın sonunda Hükumet Konağı meydanında da Alperen Ocakları resim sergisi açtı, aşure dağıttı.SuşehriSuşehri ilçesindeki törende Balhatun camisinde Belediye Başkanlığınca Çanakkale Deniz Zaferi şehitleri ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yaptığı açıklamada, Türk milletinin, şehitlerine ve gazilerine daima minnet duyduğunu ve asla unutmadığını söyledi.Vatan topraklarını korumak için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerin, devletin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletin gönlünde yaşamaya devam edeceğini aktaran Yüksel, "Şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkarak, ülkemizi geleceğe, muasır medeniyete taşımak için çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece inanıyoruz ki, yarınlarımız daha güzel ve daha mutlu ve müreffeh, ülkemiz dünyanın önde gelen gelişmiş devleti olacaktır." diye konuştu.