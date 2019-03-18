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Rusya'nın başkenti Moskova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Büyükelçi Samsar bir konuşma yaptı.Eşine çok az rastlanan büyük Çanakkale destanının, namus bildiği vatanını ve milletin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüz binlerce kahramanın eseri olduğunu söyleyen Samsar, "Tarihte, askerlerine 'size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyebilen Atatürk'ten başka komutan, ölme emrini tereddütsüz yerine getiren Mehmetçikten başka asker, Türk milletinden başka bir millet bulamazsınız. Çanakkale bir seferberlik savaşıydı. Ülkede eli silah tutan herkes Çanakkale'ye koşmuştur." ifadelerini kullandı.Samsar, bugün Çanakkale'nin yanı sıra Sarıkamış'ta, Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs'ta, terör örgütü PKK ile mücadelede, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında vatanları için şehit olan tüm kahramanları andıklarını dile getirdi.Çanakkale Zaferi'ni anlatan görsel bir sunumun ardından etkinlik sona erdi.