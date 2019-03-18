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Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, "Yerli ve milli imkanlarla gün geçtikçe daha da güçlenen modern Türk Donanması, şanlı tarihine ve milletine layık, 'Çanakkale ruhu'nun çelikleşmiş bir ifadesi haline gelmiştir." dedi.Uça, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart Stadyumu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin, Türk askerinin "Çanakkale geçilmez" diyerek sarsılmadan şehadete, toprak ve denizle bir olmaya koştuğu destanlar ve kahramanlıklar diyarı olduğunu söyledi.Benzeri görülmemiş bir donanma ve onun arkasındaki İtilaf Devletleri'nin, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Boğazı'nı kolayca geçerek İstanbul'a ulaşmayı ve Türk milletine diz çöktürmeyi hedeflediğini ancak karşısında sarsılmaz bir inanç, irade ve kararlılığa sahip Mehmetçikleri bulduğunu vurgulayan Uça, şöyle konuştu:"O gün nispeten sınırlı imkanlara sahip donanmamız, düşman donanmasını Akdeniz ve Ege'de karşılayamamış, diğer vasıtalarla Çanakkale'yi 'geçilmez' kılmak Türk müdafaasının esasını oluşturmuştur. Bu maksatla sayıca ve teknolojik olarak yetersiz fedakar donanma gemileri, boğaz tahkimatındaki topçu bataryaları, mayın maniaları ve Nusret Mayin Gemisi ile düşmanın ateş kusan zırhlılarına karşı göğsünü siper eden kahraman Mehmetçik, 18 Mart 1915 günü Çanakkale'yi geçilmez kılarak dünyada eşi görülmemiş bir zafer kazanmış, milletin kaderini ve tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkale'yi denizden geçemeyeceğini anlayan düşman, yine deniz yoluyla getirdiği askerini Gelibolu Yarımadası'na çıkarmış ancak burada da Türk milletinin vatansever evlatlarını karşısında bulmuştur. Tarihin belki de gördüğü en kanlı çatışmalarda on binlerce kahraman Mehmetçik bu kutsal topraklar için toprağa düşmüş ama yine de dünyanın en kesif ordularına geçit vermemiştir."Tuğamiral Uça, Çanakkale Savaşları'nın, vatan topraklarını işgale cüret eden yedi düveli caydıracak, açık denizlerde karşılayarak etkisiz hale getirecek mükemmel ve kadir bir donanmaya sahip olmanın önemini bir kez daha gösterdiğine dikkati çekti.Türk donanmasının bugün ulaştığı seviyeye işaret eden Uça, "Yerli ve milli imkanlarla gün geçtikçe daha da güçlenen modern Türk Donanması, şanlı tarihine ve milletine layık, 'Çanakkale ruhu'nun çelikleşmiş bir ifadesi haline gelmiştir." ifadesini kullandı.Uça, Çanakkale Savaşları'nın, vatanını işgal etmeye, hakimiyetine almaya teşebbüs edenlere karşı Türk milletinin iradesini ve kararlılığını gösterdiğini sözlerine ekledi.