Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz
, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Mesajında, "Bugün, Çanakkale Zaferini kutlamanın ve vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi anmanın onurunu yaşamaktayız." ifadelerini kullanan Otyakmaz, 18 Mart Çanakkale Zaferi
'nin aziz milletin birlik ve beraberlik ruhuyla yazdığı büyük bir destan olduğunu vurguladı.
Bu zaferin milletin yeniden uyanışına, şahlanışına, bir millet olarak dünya sahnesinde yeniden yükselişine zemin hazırladığını belirten Otyakmaz, mesajında şunları kaydetti:
"Bu zafer aynı zamanda Mehmetçiğin vatan ve millet sevgisinin de ölümsüzlük anıtıdır. Milletimizin gönlünde daimi yerini alan şehitlerimiz, ülkemizin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güven içinde yaşamamız ve vatanımıza hizmet etmek için canlarını seve seve feda etmişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle de bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz."
Güncel
Kaynak: AA