Gürpınar
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Doğramacı, mesajında, toprağını, milletini ve kutsal değerlerini korumak için mücadele eden, bu uğurda canını vermiş aziz şehitlerinin gününü idrak etmenin hüznünü ve gururunu yaşadığını belirtti.
Doğramacı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Çanakkale harbi, aziz milletimizden sayıca devasa büyüklükte olan ve dönemin en modern ordularına sahip düşman ittifakını bozguna uğratması üzerinden bir asır geçse de hafızalardan silinmeyen bir kahramanlık destanıdır. Dayanışmanın, kardeşliğin, muhabbetin, birliğin ve beraberliğin en çarpıcı örneklerinin yaşandığı Çanakkale meydanında, imanımız, inancımız, fedakarlığımız ve bin yıllık medeniyet değerlerimiz milletimizi zafere taşımıştır.Geleceğimizi inşa edecek olan nesillerimizin, bizlere emanet edilen bu yüce vatana aynı inanç ve bağlılıkla sahip çıkacaklarına olan inancım sonsuzdur. Çanakkale şehitlerinin torunları olarak, istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Aziz şehitlerimizi rahmet anıyorum."
Güncel
Kaynak: AA