Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü - Yalova/

Yalova'daki etkinlikler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.Öğretmen Albay Hayrullah Şahin ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Yalova Şube Başkanı Mustafa Ürkmez'in konuşmalarının ardından polis memuru İbrahim Uğurcu, bir şehidin son mektubunu okudu.Etkinlikler, Yalova Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte devam etti.Vali Muammer Erol'un şehitlik şeref defterini imzaladığı törende, protokol üyeleri ve şehit aileleri mezarlara karanfil bıraktı, dua etti.Törenlere AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Belediye Başkan Vekili Adil Ürekli, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci'nin yanı sıra daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.-BilecikBilecik'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.Bilecik'te, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Nihat Can ile Şehit ve Gazileri Derneği Başkanı Hayati Durak, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında görevli Yarbay Hasan Acar, burada yaptığı konuşmada, bu toprakların sonsuza kadar tek sahibi olan yüce Türk milletinin, bugün bağımsızlığı ve hürriyeti söz konusu olduğunda, nasıl şahlandığının tüm dünyaya gösterildiğinin, Türk birlik ve beraberliğinin kudret ve kabiliyetinin nelere muktedir olduğunun tüm dünyaya öğretildiğini söyledi.Tarih boyunca, Türk milletiyle her türlü zaman, mekan ve şartlarda sinsice uğraşan dahili ve harici düşmanların olduğunu ve Türk milletinin her seferinde bu düşmanları alt etmeyi başardığını ifade eden Acar, "Bugün, yurdumuza, namusumuza, birlik ve beraberliğimize kasteden düşmanın yok edildiği, her karış toprağımızın kanımızla yıkanarak düşmandan temizlendiği kutlu gündür." dedi.Durak ise 18 Mart'ın, Çanakkale'nin geçilemeyeceğinin, Türk milletinin esir edilemeyeceğinin, Anadolu'nun dış güçlerin hain emelleri doğrultusunda parçalanamayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gün olduğunu belirtti.Öğrenciler tarafından şiirler okunmasının ardından Vali Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Belediye Başkanı Can, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Müslüm Akdoğan, daire müdürleri, şehit yakınları ve gaziler, şehitliğe ziyarette bulundu.2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı askerleri tarafından yapılan saygı atışının ardından dua okundu. Daha sonra Şentürk, şehitlik defterini imzaladı.Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Salonu'nda ise Ertuğrul Gazi Lisesi tarafından program sunuldu.