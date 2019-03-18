Tatvan
ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Tatvan Kaymakamlığı önünde Atatürk
Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Tatvan Belediyesi
Kültür Merkezi'nde devam etti.
Tatvan İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri tarafından Çanakkale konulu şiirlerin okunduğu program, sinevizyon gösterisi, tiyatro gösterimi ve ödül töreniyle sona erdi.
Ardından İbadullah Camisinde şehitler için mevlit okutuldu.
Programa, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy
, askeri erkan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Tatvan Belediyesi, Tatvan, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA