Güroymak
ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Hükümet
Konağı önündeki Atatürk
Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Daha sonra Güroymak Asri Mezarlığında saygı atışı yapılarak şehitler için dualar edildi.
Güroymak Yatılı Bölge Okulu konferans salonunda düzenlenen programda, şiirler okundu ve tiyatro gösteri sahnelendi.
Programa, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Seyhan Doğan
, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erbil
Başar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, İlçe Müftüsü Metin Erten
, kurum müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Hükümet, Güroymak, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA