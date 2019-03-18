18 Mart 2019, 15:00
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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

Güroymak ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Güroymak ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Daha sonra Güroymak Asri Mezarlığında saygı atışı yapılarak şehitler için dualar edildi.

Güroymak Yatılı Bölge Okulu konferans salonunda düzenlenen programda, şiirler okundu ve tiyatro gösteri sahnelendi.

Programa, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seyhan Doğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erbil Başar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, İlçe Müftüsü Metin Erten, kurum müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Hükümet, Güroymak, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA