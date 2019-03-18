18 Mart 2019, 15:14
»»

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

Ahlat ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Ahlat ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda devam etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından, Çanakkale Türküsü ve Çanakkale videosunun izletildiği programda öğrenciler tarafından şiirler okunarak, Şehit Kınalı Hasan piyesi sahnelendi.

Ahlatlı şehitlerin anlatıldığı video gösterisi sırasında şehit aileleri ve vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

Program, "Şehitler Ölmez" gösterisi ve günle ilgili düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi. Ahlat, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA