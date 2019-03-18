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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Van'da tören düzenlendi.Van'daki etkinlikler, sabah namazında camilerde kılınan namaz ve okunan dualarla başladı.Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Van'da katledilen 2 bin 500 Müslüman anısına oluşturulan Zeve Şehitliği'nde devam eden törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, çelenk sunarak şehitlik defterini imzaladı.Saygı atışının yapılması sonrası konuşan Vali Bilmez, şehitlerin Türk milletine bıraktığı şanlı tarihle gurur duyduklarını ve gelecek nesillere aynı bilinçle aktarmanın gayretiyle hareket ettiklerini söyledi.Kahramanlık destanlarından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde bütün şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Bilmez, şöyle dedi:"Ne mutlu bizlere ki tarihimiz böylesi kahramanlıklara doludur. Bu kahramanlıkların en önemlisi şüphesiz ki İstiklal mücadelesinin dönüm noktalarından olan Çanakkale Zaferidir. Bu zafer, Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi ile doğu, batı, güney ve kuzeylisiyle bir bütün olmuş milletimizin kardeşliğinin simgesidir. İşte bu anlayışla vatan bayrağı mukaddesatı, namusu korumak için Malazgirt, Çanakkale ve Zeve'de terörle mücadelede canını feda sayarak şehit olan kahramanların torunları olarak mücadelemizi aynı kararlıkla sürdüreceğiz. İşte bu ruhla Allah'ın izniyle hainlere zalimlere ve milletin birlik ve dirlik içerisinde güçlenip büyümemizi istemeyenlere vatanımıza göz diken art niyetlilere azla izin vermeyeceğiz. Bizler şühedanın ne için can verdiğini idrak edebilen bir nesilsiz bunu 15 Temmuz'da bütün dünyaya gösterdik. Milletimiz adeta kurtuluş mücadelesi ruhuyla hareket ederek bir kez daha en güçlü birlikteliğini gösterilmiştir. Bundan sonra da gösterecektir."Konuşmaların ardından İl Müftüsü Nimetullah Arvas şehitler için dua okudu.Buradan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Cengiz Andiç Kültür Merkezine geçen Vali Bilmez ve beraberindekiler, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nca hazırlanan programı izledi.Akköprü Mezarlığına geçen Vali Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, burada şehitler için dua etti.