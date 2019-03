Kaynak: AA

Hakkari'de, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.Valilik binası önünde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı.Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda konuşan Vali İdris Akbıyık, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.Akbıyık, vatanın ve milletin bağımsızlığını korumak için yurdun dört yanından ailelerini arkalarında bırakarak savaşa giden kahramanların, her türlü imkansızlık ve yokluğa rağmen zor şartlar altında kendilerinden donanım ve imkan yönünden güçlü olan ordulara karşı verdikleri insan üstü mücadele ile anlamlı bir kahramanlık destanı yazdığını ve bunun tarihi bir dönüm noktası olarak anıldığını belirtti.Ülke toprakları üzerinde kötü emeller planlayanların her zaman olduğunu dile getiren Akbıyık, "Eskiden topla, tüfekle saldırdıkları topraklarımızda bugün başka şekillerde aynı emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ama unuttukları bir şey var. Bu millet bir fedakarlık örneğidir, bu millet zamanı geldiğinde varını, yokunu, canını bile vermeye her daim hazır, nitekim de tarih boyunca bu böyle olmuştur." diye konuştu.Konuşmaların ardından öğretmenlerin hazırladığı Çanakkale Savaşını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi, sinevizyon gösterimi ve müzik dinletisi sunuldu.Program kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehit yakınları ve gaziler için yemek programı düzenlendi.Bir düğün salonunda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi.Vali Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, şehitliğin anlam ve önemine değinerek, her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olacaklarını söyledi."Sizler başımızın tacısınız. Şehitlerimizin emaneti olan siz değerli şehit yakınları ve gazilerimize sahip çıkabilmek vicdanlarımızı rahatlatma adına bizim yapabileceğimiz en önemli görevdir." diyen Akbıyık, şunları kaydetti:"Bu aziz vatan topraklarında 2023, 2053, 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Türk milletini durdurmak, şehit kanlarıyla sulanan bu topraklarda ülkemize operasyon yapmak isteyen PKK, FETÖ, PDY, DAEŞ ve diğer taşeron terör örgütleri geçmişte olduğu gibi bugün de mevcuttur. Bu örgütlerin perde gerisindeki güçlere aziz milletimiz gerekli cevabı her zaman vermiş ve bundan sonra da verecektir."Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Belediye Başkan Vekili ve AK Parti Hakkari belediye başkan adayı Cüneyt Epcim, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Baro Başkanı Zeydin Kaya, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri de katıldı.