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Çatak ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşı okunasıyla devam etti.Atatürk İlkokulu konferans salonundaki programda, öğrenciler tarafından "Çanakkale Geçilmez" adlı oratoryo gösterisi yapıldı.Okul korosunun seslendirdiği şarkılar ve okunan şiirlerin ardından sinevizyon gösterisiyle program sona erdi.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, yaptığı açıklamada, Çanakkale Zaferi'nin Türk'ün yılmaz direncini göstermesi açısından çok önemli olduğunu anlattı.Tarihe altın harflerle yazılan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutlamanın büyük sevincini yaşadıklarını ifade eden Türkmen, "Huzurla, güvenle yaşadığımız kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin şehitler gününü idrak etmenin onurunu yaşamaktayız. Çanakkale Savaşlarında binlerce kahraman askerimizi kaybetsek de tarihin akışını değiştirecek bir zaferi kazandık." dedi.