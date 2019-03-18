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Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partili Çukurova Belediye Başkan adayı Yusuf Baş, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Savaşı'nda askerin menüsü olan hoşaf ve ekmek ikramında bulundu.Baş, Turgut Özal bulvarındaki etkenlikte vatandaşlara hoşaf ve ekmek ikram etti.Şehitlerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğildiklerini ifade eden Baş, şunları söyledi:"Bugün, günün anısına o gün askerlerimizin yemek bulamayıp bir ekmekle hoşafla öğünlerini yaptıkları mücadelede bizde onların anısına onların hayrına bugün temsili olarak vatandaşlarımıza hoşaf ve ekmek dağıtıyoruz. O gün, yokluğun varlığı yendiği gün. Küresel güçlere karşı milli mücadele ruhuna inanmış bir topluluğun onları geldikleri gibi gönderdikleri gün. İnşallah, ülkemiz bir daha böyle işgallerle karşı karşıya kalmaz."