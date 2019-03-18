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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afyonkarahisar Şubesi Acil Yardım ve Arama Kurtarma ekibi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Sandıklı ve Şuhut arasında 30 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.Ekip lideri Ömer Tunç, düzenlenen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Çanakkale Zaferi'nin 104. yılını, gerçekleştirdiğimiz yürüyüşle anıyoruz. Vatan, bayrak ve İslam uğruna mücadele eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.Ekip üyeleri, daha sonra güzergah üzerindeki Şuhut'ta Çakmaktepe zirvesine çıkarak, Türk bayrağı açtı.