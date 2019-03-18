Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Kaynak: AA

Çanakkale Savaşları'nda, Rumeli Mecidiye Tabyası'nda sırtlayarak kaldırdığı 276 kilogramlık top mermisiyle savaşın seyrini değiştiren Koca Seyit (Seyit Onbaşı), Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anıldı.Kırsal Kocaseyit Mahallesi'nde, AK Parti Medya Tanıtım Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Belediye Başkanı Emin Ersoy, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, Seyit Onbaşı'nın kabri başında saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi.Ayrıca, 19. Motorlu Piyade Tugayı Merasim Takımı tarafından saygı atışı yapıldı.Törene katılanlar, 18 Mart 1915'te sırtlandığı top mermisiyle İngiliz "Ocean" zırhlısının batırılmasını sağlayan Koca Seyit'in Türk bayraklarıyla donatılan mezarına karanfil bıraktı.Daha sonra, beraberindekilerle Koca Seyit Anıt Müzesi'ni ziyaret eden Canbey, anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.Canbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Koca Seyit'in sadece Balıkesir'de, Havran'da değil tüm Türkiye'de, tüm dünyada isim yapmış vatansever bir asker olduğunu söyledi.Onu her daim hatırlamaya devam edeceklerini belirten Canbey, Koca Seyit gibi nice isimsiz kahramanlar ve büyük şahsiyetler olduğunu, onları da rahmetle andıklarını dile getirdi.Canbey, "Onlar o dönemde vatana sahip çıktılar. İnşallah bundan sonra da bu vatan evlatları, her türlü kahramanlığı göstererek vatana sahip çıkmaya devam edecek." dedi.Daha sonra, Çanakkale Savaşları'nda vatan için canlarını feda eden şehitler anısına Kocaseyit Mahallesi Camisi'nde mevlit okundu, vatandaşlara lokma dağıtıldı.