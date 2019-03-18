Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.Milletvekili Taytak mesajında, 104. yıl dönümüne şahitlik ettiğimiz Çanakkale zaferi, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk Milletinin, vatan sevgisinin şahadetle imtihan olduğu, tarihte eşine rastlanmayan çok büyük bir destan olduğunu kaydetti.Taytak mesajının devamında şunlara yer verdi:"Malazgirtle başlayan, İstanbul'un Fethi ile perçinlenen, Anadolu'yu vatan kılma mücadelemizin 7 düvele, emperyalizme, Türk düşmanlarına, haçlı torunlarına bir tokat gibi mührümüzü vurduğumuz tarihimizin en önemli zaferlerinden birisidir.Düşmanlarımızın hiçbir zaman unutamadığı ve intikamını almak için her daim plan yaptığı bir zaferdir Çanakkale. Çanakkale yalnızca bir askeri başarı değil, izzeti nefsi ve haysiyetiyle oynanmak istenen büyük Türk Milleti'nin topyekün ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş anıtıdır.Mermilerin havada birbiriyle çarpıştığı bir ortamda bedrin aslanları kadar şanlı Türk askerinin siperden çıktıktan 2 saniye sonra şehit olacağını bile bile Allah Allah nidalarıyla gözünü kırpmadan ölüme koştuğu er meydanıdır Çanakkale… Gidenin dönmediği, dönenin unutmadığı Türk tarihinin şeref abidesidir Çanakkale.Bu savaşın öyle derin tesirleri vardır ki, geride on binlerce yetim bırakmış, gözü yaşlı eşler bırakmış, yüreği yanan analar bırakmıştır.Bu vesileyle kutlu vatan topraklarında huzur içinde yatan ve bizim varlık sebebimiz olarak kendini feda eden kahraman ecdadımızın aziz hatıralarını ve Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hürmet ve minnetle yad ediyorum."