Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Mardin
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman
, şehit aileleri ve gazilerle buluştu.
Vali Yaman, Büyükşehir Belediyesince 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yemekte şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.
Bir otelde gerçekleştirilen programa şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra 70. Mekanize Piyade
Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan
Topçu, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Pekcan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar
, Türkiye
Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir
ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice
Turan Kandemir de katıldı.
Mustafa Yaman, Mardin, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA