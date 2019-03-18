Mazıdağı ilçesinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
İlçe Emniyet Amirliği bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Mazıdağ Kültür Merkezi'nde devam eden programda Astsubay Ömer Demir, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.
Öğrencilerin gösterisinin ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Programa Kaymakam Mustafa Dinç, İlçe Jandarma Komutanı Hanifi Alemdar, İlçe Emniyet Amiri Hamdi Ünlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şah Aydıner, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Erdin katıldı.
Mazıdağı, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA