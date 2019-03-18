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Malatya'nın Kale, Darende ve Hekimhan ilçelerinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.Kale ilçesinde kaymakamlık önünde düzenlen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Jandarma Astsubay Çavuş Enes Hayal, yaptığı konuşmada, Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşadıklarını söyledi.Çanakkale Zaferi'nin vatan bütünlüğü ve ulusal bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtı olduğunu belirten Hayal, "Şüphesiz vatan toprağımızı paha biçilmez kılan ve onu kutsallaştıran, her karış toprağın diyetini kanıyla ve canıyla ödeyen aziz şehitlerimizdir. Onlar, aynı zamanda millet olarak var oluşumuzun, birlik ve beraberliğimizin ve vatan sevgimizin de ölümsüz kahramanlarıdır." dedi.Daha sonra İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda devam eder tören, şiirlerin okunması, müzik dinletisi ve sine vizyon gösterisiyle sona erdi.Törene, Kale Kaymakamı Mehmet Güder, Belediye Başkanı Cemal Akdemir, askeri ve mülki erkan, dernek başkanları, şehit aileleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.DarendeDarende'de ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Daha sonra Hasan Gazi Türbesi ve Şehitler Abidesi'nde devam eden programda İlçe Müftüsü Nurullah Birlik tarafından dua edildi.Somuncu Baba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen törende ise Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi öğrencileri tarafından şiir okundu ve hazırladıkları oratoryo gösterilerini sunuldu.Kaymakamı Enver Zengince, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin önemine dikkati çekerek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.Zengince, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye yapılan terör saldırısını da kınadı.Konuşmanın ardından, il ve ilçe genelinde yapılan Çanakkale Zaferi'ni anlatan şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.Öte yandan, ilçedeki yurtlarda öğrencilere, öğle yemeği olarak çorba, hoşaf ve ekmekten oluşan Çanakkale menüsü ikram edildi.Törene, cumhuriyet savcıları Cahit Şar ve Emine Örs, Hakim Hakan Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ufuk Kale, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Denizhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, resmi kurumların müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gazi ve şehit yakınları katıldı.HekimhanHekimhan ilçesinde Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Hekimhan Anadolu Lisesi ve METEM öğrencileri Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler seslendirdi.Programa, Kaymakamı Ahmet Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Kırmızı, Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Nahit Güneş, İlçe Müftüsü Ali Meşe, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci, gazi ve şehit yakınları katıldı.