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ADDİS 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da anma töreni düzenlendi.Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen törene, büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Büyükelçi Yaprak Alp, 104 yıl önce on binlerce Türk askerinin vatan savunması için canlarını feda ettiğini hatırlatarak, "Bu zafer ve Çanakkale savaşlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan başarılar, Türk milletinin bağımsızlığını ve vatanını korumaya ne kadar kararlı olduğunu tüm dünyaya göstermiştir." dedi.Alp, Birinci Dünya Savaşı sırasında diğer cephelerde yapılan muhaberelerde binlerce Türk askerinin şehadet mertebesine ulaştığını vurgulayarak, "Vatan sevgisiyle her türlü tehdide karşı göğüslerini siper eden bütün şehitlerimizi minnetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." ifadesini kullandı.İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un da anıldığı programda, Yunus Emre Enstitüsü Addis Ababa Üniversitesi Türkoloji Projesi Okutmanı Kubilay Han Kalkan tarafından Mehmet Akif Ersoy'un edebi kişiliğinin anlatıldığı sunum yapıldı.Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için yapılan duayla son buldu.