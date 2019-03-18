18 Mart 2019, 18:07
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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü - Elazığ

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Elazığ Garnizon Şehitliği'ndeki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edilmesinin ardından, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve Elazığ Belediye Başkan Vekili Asım Nazırlı şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Daha sonra Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde devam eden programda konuşan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Hasan Alataş, vatan uğruna şehit olan kahramanları andıklarını belirterek, "Canları pahasına mücadele ederek bu toprakları vatan yapan bütün kahramanlarımız ebedi varlığımızın teminatı olmuşlardır." dedi.

Program, öğrencilerin gösterisi ve çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Elazığ, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA