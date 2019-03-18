Van
'ın Özalp
ve Saray
ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Özalp ilçesinde Kaymakamlık
önündeki Atatürk
anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İlçe Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda devam eden törende, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Fetullah Ayyıldız'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.
Çanakkale Savaşı slayt gösterisi, öğrencilerin şiir okuması ve "Çanakkale" adlı tiyatro oyunun sahnelendiği törende, ilçe genelinde düzenlen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Garnizon Komutanı Piyade
Yarbay Muharrem Taş, Özalp Cumhuriyet Başsavcısı Talha Karaahmetoğlu, şehit yakınları, kurum amirleri, öğretmenler ve davetliler katıldı.
Saray ilçesindeki tören de kaymakamlık binası önündeki Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ahmet Nacar
Çok Programlı Anadolu Lisesi
salonunda devam eden törende, Şehit Piyade Er Vedat Dolançay İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler sahnelendi.
Tören, şiir ve kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın
tarafından ödüllerin verilmesiyle sona erdi.
Kaymakam Aydın ve beraberindekiler törenin ardından şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti.
Saray, Özalp, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA