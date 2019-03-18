Başkale ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
6. Hudut Tugay Komutanlığındaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu, şehitlik abidesine gül bırakıldı.
Başkale Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda devam eden programda, Çanakkale Zaferi'ni anlatan slayt ile tiyatro gösteri sahnelendi.
Program, "Çanakkale Destanı" konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında birinci olan öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Başkale, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA