18 Mart 2019, 20:55
»»

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulunda üzüm hoşafı dağıtıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulunda üzüm hoşafı dağıtıldı.

Okul bahçesinde öğretmenler, Çanakkale Savaşı'nda askerlerin günlük karavanası olan üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan menüyü öğrenci ve velilere dağıttı.


Açıklamada bulunan okul müdürü Erkan Özen, "Çanakkale şehitlerinin önemini sadece tiyatro ve programlarla değil öğrencilerimizin hafızasında kalıcı izler bırakacak bir program yaparak anmak istedik. Bu doğrultuda arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda Çanakkale karavanasını öğrenci ve velilerimize dağıtma fikri ortaya çıktı. Daha sonra bunun ecdadımızın savaşlarda bir öğün yemeği olduğunu öğrenince duygulandılar." şeklinde konuştu. Belen, Çanakkale Zaferi, Hatay, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA