Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yılı

Kaynak: AA

NEW Türkiye 'nin New York Başkonsolosluğu'nda, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.Programa New York Başkonsolosu Alper Aktaş, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu , BM Temsilciliği Askeri Danışman Deniz Kurmay Albay Refik Levent Tezcan , Diplomatik Misyon çalışanları ile New York'ta yaşayan Türk Amerikan toplumundan vatandaşlar katıldı.Şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Başkonsolos Aktaş, Çanakkale'de dünya tarihinde eşine az rastlanan bir zafer yaşandığını belirterek, "Türk milleti yalnızca bir boğazın geçilemeyeceğini değil aynı zamanda bağımsızlığını ve vatanını korumaya ne kadar kararlı olduğunu göstermiştir. Bu bilinci her zaman koruduğumuz ve gelecek kuşaklara aktardığımız takdirde, yarınlar daha güzel olacaktır." dedi.Aktaş, Türk Dışişleri Bakanlığının, 28 ayrı terör saldırısında 42 diplomatını şehit verdiğini de hatırlatarak, " Çanakkale Zaferi 'ni andığımız bu gün, aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'mızda, Kore 'de, Kıbrıs 'ta, terörizmle mücadelede ve 15 Temmuz darbe girişiminde hayatlarını vatan için, bayrak için feda eden bütün şehitlerimizi de anıyoruz." diye konuştu."Çanakkale Zaferi, özgür ve bağımsız yaşama irademizin, birlik ve dayanışma ruhumuzun en somut sonuçlarından biridir." ifadelerini kullanan Sinirlioğlu da şöyle devam etti:"Çanakkale Zaferi, ortak bir ideale sahip bir milletin, kadim bir devlet geleneğinin yok edilemeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Çanakkale sadece bir direniş destanı değildir, başka milletlerin hafızasında müstesna bir yeri olan tarihin benzersiz bir sayfasıdır. Çanakkale'de savaşanlar, ortak insanı değerlere sahip olduğumuzu hiç bir zaman unutmamışlardır. Savaş zamanı dahi insanlık onuruna yakışacak şekilde davranmışlardır. Bu nedenle bütün dünya Çanakkale'den barış mesajı çıkarmıştır."Şehitler Günü'nün Türk Dışişleri camiası için de ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Sinirlioğlu, "Barış için görev yapan diplomatlarımız sadece Türkiye Cumhuriyeti 'ni temsil ettikleri için şehit edilmiştir." dedi.Program, Maarif ve Atatürk Okulu öğrencilerinin okudukları Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne ilişkin şiirlerle son buldu.