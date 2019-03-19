Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

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Gercüş ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunda düzenlenen programda üç dilde okunan Çanakkale Türküsü büyük beğeni topladı.Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Bozdoğan, Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Akgül, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.