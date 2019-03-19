Giresun
'un Güce
ilçesinde "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü" dolayısıyla tören düzenlendi.
Şaban Kalesi'ndeki şehitlikteki törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Güce Müftüsü Haydar Berktaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, 1. Dünya Savaşı sırasında bölgede gerçekleşen Osmanlı-Rus çarpışmalarında şehit düşen askerlerin kale içerisindeki mezarlığa defnedildiklerini söyledi.
Şehitleri rahmetle andıklarını vurgulayan Bektaşoğlu, "Biz bugün buralarda rahat ve huzur içinde yaşıyorsak, gezip dolaşabiliyorsak bunu burada yatan şehitlerimize borçluyuz. Şehitlik Allah katında çok değerlidir. Peygamberlikten sonraki en yüksek derecedir. Onlar kutsal değerler için canlarını feda etmişler, deyim yerindeyse canları ile cenneti satın almışlardır." dedi.
Törene, Güce İlçe Emniyet Amiri Muhammet Demiray, İlçe Mili Eğitim Müdürü Kahir Al, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Giresun, Güce, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA