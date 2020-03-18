Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü
Bursa'da, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
18.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:38
Bursa 'da, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
Hamitler Şehitliği'nde düzenlenen tören, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sivil toplum kuruluşlarının çelenklerinin anıta bırakılmasıyla başladı.
Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi.
Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehit aileleri katıldı.
Vali Canbolat ve protokol üyeleri, Şehitlik Mezarlığını ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Tören, Vali Canbolat tarafından Şehitlik Defteri'nin imzalanmasıyla sona erdi.
Hamitler Şehitliği'nde düzenlenen tören, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sivil toplum kuruluşlarının çelenklerinin anıta bırakılmasıyla başladı.
Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi.
Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehit aileleri katıldı.
Vali Canbolat ve protokol üyeleri, Şehitlik Mezarlığını ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Tören, Vali Canbolat tarafından Şehitlik Defteri'nin imzalanmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA
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