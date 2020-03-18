Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü
Bilecik'te, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
18.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:36
Bilecik 'te, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhuriyet Meydanı, Çanakkale, Bilecik, Güncel
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