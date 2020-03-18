Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Fenerbahçe Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
18.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:42
Fenerbahçe Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünya tarihine geçen en önemli muharebelerden Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünya tarihine geçen en önemli muharebelerden Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Fenerbahçe Kulübü, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Spor
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