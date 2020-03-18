Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı" dolayısıyla mesaj yayımladı.
18.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:54
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Toprak mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, şanlı Türk tarihi için bir dönüm noktası niteliği taşıdığını belirtti.
Çanakkale Zaferi'nin, milletin inancının, kararlılığının ve vatanına büyük bağlılığının en önemli göstergesi olduğunu vurgulayan Toprak, şunları kaydetti:
"Çanakkale Zaferi; vatan ve millet sevgisinin, toplara, tüfeklere ve sayısal üstünlüklere galip geldiği, sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli olaylarından biridir. Barutun kanla, kanın canla, canın vatan, bayrak ve namus uğrunda destanlaştığı gündür Çanakkale. Yüzyıllarca İslam'ın sancaktarlığını yapmış ecdadın, 'Ölürsem şehidim, kalırsam gazi' anlayışıyla, vatanı ve dini uğruna bir an bile tereddüde düşmeden kahramanca gaza edip, can verdikleri yerdir Çanakkale.
Çanakkale, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum' sözünü yere düşürmeyen kahraman Türk ordusunun destanı, bir ölüm-kalım savaşıdır.
Bugün bizlere düşen en önemli görev, kahraman ecdadımızın ve aziz şehitlerimizin canlarını vererek emanet ettikleri bu vatanı aynı kararlılıkla korumak ve gelecek nesillere teslim etmektir.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere, topraklarımızı kanlarıyla yoğuran tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhunuz şad olsun."
Vali Toprak mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, şanlı Türk tarihi için bir dönüm noktası niteliği taşıdığını belirtti.
Çanakkale Zaferi'nin, milletin inancının, kararlılığının ve vatanına büyük bağlılığının en önemli göstergesi olduğunu vurgulayan Toprak, şunları kaydetti:
"Çanakkale Zaferi; vatan ve millet sevgisinin, toplara, tüfeklere ve sayısal üstünlüklere galip geldiği, sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli olaylarından biridir. Barutun kanla, kanın canla, canın vatan, bayrak ve namus uğrunda destanlaştığı gündür Çanakkale. Yüzyıllarca İslam'ın sancaktarlığını yapmış ecdadın, 'Ölürsem şehidim, kalırsam gazi' anlayışıyla, vatanı ve dini uğruna bir an bile tereddüde düşmeden kahramanca gaza edip, can verdikleri yerdir Çanakkale.
Çanakkale, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum' sözünü yere düşürmeyen kahraman Türk ordusunun destanı, bir ölüm-kalım savaşıdır.
Bugün bizlere düşen en önemli görev, kahraman ecdadımızın ve aziz şehitlerimizin canlarını vererek emanet ettikleri bu vatanı aynı kararlılıkla korumak ve gelecek nesillere teslim etmektir.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere, topraklarımızı kanlarıyla yoğuran tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhunuz şad olsun."
Kaynak: AA
Etiketler : Orhan Toprak, Çanakkale, Konya, Güncel
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