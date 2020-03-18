Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Keban'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
18.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:58
Keban 'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Keban Kaymakamı Ersin Tepeli ve Keban Belediye Başkan Vekili Osman Erdoğan'ın15 Temmuz Şehitler Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda diğer etkinliklerin iptal edildiğini söyledi.
Keban Kaymakamı Ersin Tepeli ve Keban Belediye Başkan Vekili Osman Erdoğan'ın15 Temmuz Şehitler Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda diğer etkinliklerin iptal edildiğini söyledi.
Kaynak: AA
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