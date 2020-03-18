Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
ELAZIĞ (AA), Sivrice ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
18.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:04
ELAZIĞ (AA), Sivrice ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Gölbaşı mahallesindeki Cumhuriyet Ortaokulu bahçesindeki programda Kaymakam Mustafa Gül ve Belediye Başkanı Turgay Gündoğan Atatürk Anıtına çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Özcan Sevinç de katıldı.
Diğer programlar ise yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda iptal edilmişti.
Gölbaşı mahallesindeki Cumhuriyet Ortaokulu bahçesindeki programda Kaymakam Mustafa Gül ve Belediye Başkanı Turgay Gündoğan Atatürk Anıtına çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Özcan Sevinç de katıldı.
Diğer programlar ise yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda iptal edilmişti.
Kaynak: AA
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