Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle anma töreni yapıldı.
18.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:16
Konya 'nın Seydişehir ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle anma töreni yapıldı.
Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından konuşma yapan Seydişehir Askerlik Şubesi Başkanı Personel Teğmen Tarık Aydın , "Şehitlerimiz ve gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Sizler rahat uyuyun, biz sizlerin emanetlerini sonsuza kadar koruyacağımıza ant içiyoruz." dedi.
Törene, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Kardoğan, Jandarma Teğmen Salih Yahya Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından konuşma yapan Seydişehir Askerlik Şubesi Başkanı Personel Teğmen Tarık Aydın , "Şehitlerimiz ve gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Sizler rahat uyuyun, biz sizlerin emanetlerini sonsuza kadar koruyacağımıza ant içiyoruz." dedi.
Törene, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Kardoğan, Jandarma Teğmen Salih Yahya Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Seydişehir, Çanakkale, Aydın, Konya, Güncel
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