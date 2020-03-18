Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
18.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:12
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Çebi, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden paylaşılan mesajda, "18 Mart 1915… Tarihimizin en önemli milli mücadelelerinden biri olan Çanakkale Zaferi üzerinden 105 yıl geçti." ifadelerini kullandı.
Beşiktaşlı sporcuların da Çanakkale'de şehit düştüğünü ve hepsinin siyah-beyazlı kulüp için övünç kaynağı olduğunu vurgulayan Çebi, şunları kaydetti:
"Çanakkale, Türk halkı için bir kahramanlık destanı olduğu kadar, aynı zamanda bir hüzün abidesidir. 'Çanakkale Geçilmez' efsanesinin doğduğu bu savaşta kulübümüzün sporcuları da diğer askerlerimiz gibi canlarını ulusumuzun topraklarını korumak adına feda etti. Çanakkale ve diğer cephelerde savaşan Şair Kazım, Asım, Rıdvan, Doktor Ali, Doktor Mehmet, Doktor Sabri, Muallim Sadi ile Behzat şehitlik mertebesine ulaşmış; Beşiktaş'ımızın gururu, onuru ve övünç kaynağı olmuşlardır. Çanakkale'de şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşan, kulübümüzün sporcularının da aralarında bulunduğu çok sayıda vatan evladını, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyorum."
Çebi, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden paylaşılan mesajda, "18 Mart 1915… Tarihimizin en önemli milli mücadelelerinden biri olan Çanakkale Zaferi üzerinden 105 yıl geçti." ifadelerini kullandı.
Beşiktaşlı sporcuların da Çanakkale'de şehit düştüğünü ve hepsinin siyah-beyazlı kulüp için övünç kaynağı olduğunu vurgulayan Çebi, şunları kaydetti:
"Çanakkale, Türk halkı için bir kahramanlık destanı olduğu kadar, aynı zamanda bir hüzün abidesidir. 'Çanakkale Geçilmez' efsanesinin doğduğu bu savaşta kulübümüzün sporcuları da diğer askerlerimiz gibi canlarını ulusumuzun topraklarını korumak adına feda etti. Çanakkale ve diğer cephelerde savaşan Şair Kazım, Asım, Rıdvan, Doktor Ali, Doktor Mehmet, Doktor Sabri, Muallim Sadi ile Behzat şehitlik mertebesine ulaşmış; Beşiktaş'ımızın gururu, onuru ve övünç kaynağı olmuşlardır. Çanakkale'de şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşan, kulübümüzün sporcularının da aralarında bulunduğu çok sayıda vatan evladını, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyorum."
Kaynak: AA
Etiketler : Beşiktaş Spor Kulübü, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Spor
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