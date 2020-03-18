Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Galatasaray Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
18.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:12
Galatasaray Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde "Çanakkale Şehitlerimizi Saygı ve Minnetle Anıyoruz" başlığıyla paylaşılan anma mesajında, şu ifadelere yer verildi:
"Çanakkale Zaferimiz, ulusumuzun birliğinin ve şahlanışının simgesi ve dünya tarihinde bir kırılma noktasıdır. Çanakkale, milletimizin bölünmezliğini ve yenilmezliğini tüm dünyaya duyurduğu, Kurtuluş Mücadelemizin ilk kıvılcımıdır. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna gövdesini siper eden, hayatını feda eden tüm Çanakkale kahramanlarımızı saygıyla ve şükranla yad ediyoruz. Çanakkale geçilmez!"
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde "Çanakkale Şehitlerimizi Saygı ve Minnetle Anıyoruz" başlığıyla paylaşılan anma mesajında, şu ifadelere yer verildi:
"Çanakkale Zaferimiz, ulusumuzun birliğinin ve şahlanışının simgesi ve dünya tarihinde bir kırılma noktasıdır. Çanakkale, milletimizin bölünmezliğini ve yenilmezliğini tüm dünyaya duyurduğu, Kurtuluş Mücadelemizin ilk kıvılcımıdır. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna gövdesini siper eden, hayatını feda eden tüm Çanakkale kahramanlarımızı saygıyla ve şükranla yad ediyoruz. Çanakkale geçilmez!"
Kaynak: AA
Etiketler : Galatasaray, Çanakkale, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Spor
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Spor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Spor
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Spor
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Spor
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Spor
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Spor
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı