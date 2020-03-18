Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Muğla'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
18.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:24
Muğla 'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Menteşe ilçesindeki Şehitler Anıtı'nda çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Saygı atışının ardından Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Alsan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Muğla Valisi Esengül Civelek anıt şeref defterini imzaladı.
Törene, Civelek'in yanı sıra, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Alsan katıldı.
Bodrum
Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Heykeli önünde düzenlenen tören, askerler tarafından tören atışı yapılması, Atatürk Heykeli'ne çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.
Törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediyesi Başkanı Ahmet Aras, Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi üyeleri, şehit aileleri, STK temsilcileri, siyasi partiler ve daire amirleri katıldı.
Marmaris
Marmaris'te de Atatürk Meydanı'nda, Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda diğer etkinliklerin iptal edildiğini söyledi.
Marmaris Devlet Hastanesi'nde günün anısına, Çanakkale Savaşları'nda Mehmetçiğin yemeği olan buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildi.
Törene Aksoy'un yanı sıra, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan katıldı.
Fethiye
Fethiye ilçesinde de Beşkaza Meydanı'ndaki Şehitler Anıtı'na çelenk konuldu.
Törene, Kaymakam Muzaffer Şahiner, Belediye Başkanı Alim Karaca, Garnizon Komutanı Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Sedat Karabay, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Süleyman Şahin ve gaziler katıldı.
Menteşe ilçesindeki Şehitler Anıtı'nda çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Saygı atışının ardından Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Alsan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Muğla Valisi Esengül Civelek anıt şeref defterini imzaladı.
Törene, Civelek'in yanı sıra, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Alsan katıldı.
Bodrum
Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Heykeli önünde düzenlenen tören, askerler tarafından tören atışı yapılması, Atatürk Heykeli'ne çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.
Törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediyesi Başkanı Ahmet Aras, Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi üyeleri, şehit aileleri, STK temsilcileri, siyasi partiler ve daire amirleri katıldı.
Marmaris
Marmaris'te de Atatürk Meydanı'nda, Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda diğer etkinliklerin iptal edildiğini söyledi.
Marmaris Devlet Hastanesi'nde günün anısına, Çanakkale Savaşları'nda Mehmetçiğin yemeği olan buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildi.
Törene Aksoy'un yanı sıra, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan katıldı.
Fethiye
Fethiye ilçesinde de Beşkaza Meydanı'ndaki Şehitler Anıtı'na çelenk konuldu.
Törene, Kaymakam Muzaffer Şahiner, Belediye Başkanı Alim Karaca, Garnizon Komutanı Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Sedat Karabay, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Süleyman Şahin ve gaziler katıldı.
Kaynak: AA
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