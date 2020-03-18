Menü
Haberler ›› Spor ››Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü - Spor

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü

Kasımpaşa Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

18.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:18
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Kasımpaşa Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman askerlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Kasımpaşa, Çanakkale, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Spor
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Spor
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti Spor
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Spor
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Spor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Spor
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti Spor
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti