Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Kasımpaşa Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
18.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:18
Kasımpaşa Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman askerlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman askerlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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