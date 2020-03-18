Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Muğla'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
18.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:51
Muğla 'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Menteşe ilçesindeki Şehitler Anıtı'nda çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Saygı atışının ardından Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Alsan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Muğla Valisi Esengül Civelek anıt şeref defterini imzaladı.
Törene, Civelek'in yanı sıra, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Alsan katıldı.
Marmaris
Marmaris'te de Atatürk Meydanı'nda, Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda diğer etkinliklerin iptal edildiğini söyledi.
Marmaris Devlet Hastanesi'nde günün anısına, Çanakkale Savaşları'nda Mehmetçiğin yemeği olan buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildi.
Törene Aksoy'un yanı sıra, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan katıldı.
Menteşe ilçesindeki Şehitler Anıtı'nda çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Saygı atışının ardından Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Alsan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Muğla Valisi Esengül Civelek anıt şeref defterini imzaladı.
Törene, Civelek'in yanı sıra, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Alsan katıldı.
Marmaris
Marmaris'te de Atatürk Meydanı'nda, Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda diğer etkinliklerin iptal edildiğini söyledi.
Marmaris Devlet Hastanesi'nde günün anısına, Çanakkale Savaşları'nda Mehmetçiğin yemeği olan buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildi.
Törene Aksoy'un yanı sıra, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan katıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
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