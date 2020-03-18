Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü
Bilecik'in Osmaneli, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
18.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:18
Bilecik'in Osmaneli , Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
Osmaneli Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı Furkan Akçay, Emniyet Müdürü Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun katıldı.
Pazaryeri
Pazaryeri ilçesi meydanında düzenlenen törende, Kaymakam Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.
Bozüyük
Bozüyük Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başlayan törende, protokol üyeleri saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.
Törene, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni ile diğer ilgililer katıldı.
Osmaneli Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı Furkan Akçay, Emniyet Müdürü Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun katıldı.
Pazaryeri
Pazaryeri ilçesi meydanında düzenlenen törende, Kaymakam Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.
Bozüyük
Bozüyük Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başlayan törende, protokol üyeleri saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.
Törene, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni ile diğer ilgililer katıldı.
Kaynak: AA
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