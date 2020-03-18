Menü
Haberler ›› Güncel ››Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü - Güncel

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü

Bilecik'in Osmaneli, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

18.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:18
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü
Bilecik'in Osmaneli , Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
Osmaneli Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı Furkan Akçay, Emniyet Müdürü Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun katıldı.
Pazaryeri
Pazaryeri ilçesi meydanında düzenlenen törende, Kaymakam Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.
Bozüyük
Bozüyük Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başlayan törende, protokol üyeleri saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.
Törene, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Pazaryeri, Çanakkale, Osmaneli, Bozüyük, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti Güncel
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti