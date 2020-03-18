Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü
Çanakkale'nin Bayramiç ve Gelibolu ilçelerinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
18.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:28
Çanakkale 'nin Bayramiç ve Gelibolu ilçelerinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
Bayramiç Yıldırım Akbulut Meydanı'ndaki törene, İlçe Kaymakamı Sercan Gökdemir, Belediye Başkanı Mert Uygun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ermiş, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.
Gökdemir ve Uygun'un, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Gelibolu
Gelibolu'da ise 2. Kolordu Komutanlığı önündeki Atatürk Anıtı'na İlçe Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından çelenk konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Törene, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri ve askeri personel katıldı.
Bayramiç Yıldırım Akbulut Meydanı'ndaki törene, İlçe Kaymakamı Sercan Gökdemir, Belediye Başkanı Mert Uygun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ermiş, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.
Gökdemir ve Uygun'un, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Gelibolu
Gelibolu'da ise 2. Kolordu Komutanlığı önündeki Atatürk Anıtı'na İlçe Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından çelenk konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Törene, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri ve askeri personel katıldı.
Kaynak: AA
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