Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü
Kütahya'da, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Hava Şehitliği'nde tören düzenlendi.
18.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:57
Kütahya 'da, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Hava Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat tarafından şehitlik anıtına çelenkler konuldu. Daha sonra protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Vali Ömer Toraman, şehit yakınlarının da katıldığı törenin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Bugün vesilesiyle geçmişten bugüne kadar bu topraklarda hür ve bağımsız bir şekilde yaşamamız, birlik ve beraberliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad etme fırsatı bulduk. İnşallah bu memleket, bu ruha sahip milletiyle ilelebet, hür ve bağımsız bir şekilde yaşayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."
Toraman, bu kültür ve mirasın gelecek nesillere aktarılmasının gayreti içinde olacaklarını sözlerine ekledi.
Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım Okat tarafından şehitlik anıtına çelenkler konuldu. Daha sonra protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Vali Ömer Toraman, şehit yakınlarının da katıldığı törenin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Bugün vesilesiyle geçmişten bugüne kadar bu topraklarda hür ve bağımsız bir şekilde yaşamamız, birlik ve beraberliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad etme fırsatı bulduk. İnşallah bu memleket, bu ruha sahip milletiyle ilelebet, hür ve bağımsız bir şekilde yaşayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."
Toraman, bu kültür ve mirasın gelecek nesillere aktarılmasının gayreti içinde olacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Kütahya, Güncel
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