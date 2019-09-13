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Şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
13.09.2019 13:53
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Kaynak: DHA
Son dakika: Diyarbakır'da, 7 kişinin şehit olduğu terör saldırısında Kulp Belediye Başkanı gözaltında
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