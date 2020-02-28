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Şehitlerimiz anısına, tüm futbol karşılaşmalarında saygı duruşu yapılacak

İdlib'de Türk Silah Kuvvetleri'ne yapılan hain saldırı sonrası, 33 askerimizin şehit olmasının ardından TFF, tüm profesyonel ve amatör futbol maçları öncesi saygı duruşunda bulunma kararı aldı.

28.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:33

'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN" PANKARTIYLA ÇIKILACAK

Türkiye Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Süper Lig, TFF 1., TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile amatör liglerde oynanacak bütün müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak, dileyen kulüpler siyah kol bandı takabilecek.Ayrıca 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları öncesinde takımlar "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla sahaya çıkacak.

Şehitlerimiz anısına, tüm futbol karşılaşmalarında saygı duruşu yapılacak

28 Şubat, Suriye, Futbol, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (11)
SAMSUN ATAKUM:anca saygı duruşu yapın zaten çok önemli ya maç yapmak.
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ADINIZI YAZIN:bu hafta bütün maçlar ertelenmeli !!!
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YAŞLI KURT:Rabbim rahmet etsin ama hayat ta devam etsin lutfen
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SELMAN İĞDE:Ertele kardeşim ertele
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ÇARKEOLOG:Şaka mı yapıyorsunuz? Erteleyin tüm maçları, ülkenin 33 canı gitmiş, futbol derdindesiniz. Erteleyin maçları, oynanmasın bu hafta. Bir de saygı duruşu ve pankart diye karar alıyor TFF. Erteleme kararı alın. . . . . . . . . .
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BORDO:maçların iptal edilmesi gerekir böyle bir durumda . . .
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17 4
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EFEDAYI:Tüm maçlar ertelenmelidir . Şu durumda maç mı oynanırmış ? Ülkemizin başı sağolsun , tüm şehitlerimize Allah Rahmet Eylesin , yaralılarımıza Allah Şifa Versin.
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MUHTEREM:BENDE FEDERASYON LİGLERİ ERTELEDİ ZANDETTİM ÇOKMU ÖNMELİ ERTELEYİN GİTSİN ŞU ANDA MİLLETİN DERDİ MAÇMI
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AMOKHACHİ:İnsanları futbol ile tutabilirler ondan ertelemiyorlar.
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TEKİN:Bi zahmet TFF. . . . onudami yaptirmayacaktin. . . .
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28.02.2020 14:06:52