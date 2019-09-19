Şehitlerimiz ve gazilerimize vefa

Başkan Göksu, gazi ve şehit yakınlarına "Yüreğimizin baş köşesindesiniz" dedi.

Esenler Belediyesi, Esenler Kaymakamlığı ile birlikte 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle, gaziler ve şehit yakınlarına özel program düzenledi. Programa; Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Esenler Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

YÜREĞİMİZİN BAŞ KÖŞESİNDESİNİZ

"Şehitlerimiz, aileleri ve gazilerimiz bu dünyada en çok saygı duymamız gereken, önlerinde eğilmemiz gereken insanlardır diyen" Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hayatta insanın hiçbir bedelle mukayese edemeyeceği tek şeyi evladı, canı, çocuğudur. Evlat, Allah'ın insana vermiş olduğu en büyük emanettir.Onun hayatı, sesi, siması anne babanın hayatında unutamayacağı en büyük simadır. Bu sebeple şehit yakınlarımızın hayatını anlamaya ve düşünmeye çalışırken çok farklı bir ruh iklimi içinde olmamız gerekir. Şehit ailelerimizi çok farkı bir şekilde kucaklamamız, yüreğimizin baş köşesinde oturtmamız gerekir. İnsan hayatındaen çok bu vatan ve toprak için gazilik nişanını taşımaktan gurur duyar herhalde . İnsanın hayatında bundan büyük hikayesi, çocuklarına bırakacağı mirası olamaz."

KAHRAMAN ECDADIMIZI SAYGIYLA ANIYORUM

Programda konuşan Esenler Kaymakamı Adil Karataş, "Bin yıldır milletimizin bekası, vatanımızın bütünlüğü, devletimizin yaşaması için bu toprakları teriyle, gerektiğinde kanıyla ıslatmış bütün ecdada taziyemi yad ediyorum. Ülkemize gaziler ve şehitler kazandıran tüm anneleri ve babaları minnetle, saygıyla ve şükranla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, gazilerle ve şehit yakınlarıyla tek tek tokalaşarak, sohbet etti.