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"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı"

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzilerinin tespit edilerek, ateş destek vasıtalarıyla imha edildiği bildirildi.

10.10.2019 18:04
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzilerinin tespit edilerek, ateş destek vasıtalarıyla imha edildiği bildirildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işlediği belirtildi.
Açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü Akçakale'ye attığı havan mermisiyle biri bebek olmak üzere, 2 masum sivili şehit etti. Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG. Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

PKK, Güncel

Kaynak: AA

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